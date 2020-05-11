2020-05-11T20:34:49+03:00
Общество

Из обсерватора под Уфой выпустили 91 туриста

Среди них жители десятка регионов России
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет РБ по ЧСФото: госкомитет РБ по ЧС
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Сегодня, 11 мая, завершился двухнедельный карантин для 91 туриста. Они находились в обсерваторе в "Юматово". Анализы всех "выпускников" на коронавирус оказались отрицательными.

Как сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС, среди отпущенных туристов были жители Москвы, Астраханской, Архангельской, Ленинградской, Мурманской и других областей, республики Марий Эл и Калмыкии, Хабаровского края, ЯНАО. Их доставили до аэропорта и вокзала специальные автобусы.

"После выезда сегодняшних туристов общее количество граждан, прилетевших из отдыха заграницей и находящихся в обсерваторах республики, составляет 108 человек", - уточнили в госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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