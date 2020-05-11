Из обсерватора под Уфой выпустили 91 туриста
Сегодня, 11 мая, завершился двухнедельный карантин для 91 туриста. Они находились в обсерваторе в "Юматово". Анализы всех "выпускников" на коронавирус оказались отрицательными.
Как сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС, среди отпущенных туристов были жители Москвы, Астраханской, Архангельской, Ленинградской, Мурманской и других областей, республики Марий Эл и Калмыкии, Хабаровского края, ЯНАО. Их доставили до аэропорта и вокзала специальные автобусы.
"После выезда сегодняшних туристов общее количество граждан, прилетевших из отдыха заграницей и находящихся в обсерваторах республики, составляет 108 человек", - уточнили в госкомитете по чрезвычайным ситуациям.
ИСТОЧНИК KP.RU