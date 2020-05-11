2020-05-11T18:47:35+03:00
Общество

Радий Хабиров назвал дату открытия инфекционного центра под Уфой

Первых пациентов он должен принять 25 мая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: glavarb.ruФото: glavarb.ru
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Уже через две недели под Уфой должен заработать временный инфекционный центр. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, 25 мая госпиталь должен принять первых пациентов. Такие сроки он назвал во время осмотра стройплощадки.

- Внешне мне очень нравится. Посмотрим, насколько комфортно будет находиться внутри, - заявил Хабиров. - Эту практику в будущем мы можем использовать при строительстве ФАПов, сельских врачебных амбулаторий.

В пресс-службе главы Башкирии уточнили, что новый центр будет состоять из одноэтажных модулей, где разместятся 100 боксированных палат (82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных). В госпитале будут отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория и пр. Центр сможет принять до 470 человек.

Некоторые корпуса уже возведены, в том числе общежитие на 46 медицинских работников.

Фото: glavarb.ru

Фото: glavarb.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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