Башкирия приблизилась вплотную к пику развития эпидемии - аналитики

11 Май 2020 2020-05-11T16:18:48+03:00

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Хотя 5 и 6 мая в Башкирии снизилось число новых случаев коронавирусной инфекции, говорить о том, что пик заболеваемости остался позади пока рано. Об этом сообщили эксперты проектного офиса по математическому моделированию развития COVID-19 от УГАТУ и БГМУ. Напомним, в эти дни было зарегистрировано по 34 и 24 заболевших соответственно.

По мнению аналитиков, сокращение числа заболевших объясняется тем, что лаборатории в выходные дни не работали, а соответственно, не приходили и анализы. Теперь же число новых случаев инфицирования выросло, сегодня, 11 мая, таковых было уже 76.

Специалисты полагают, что республика именно сейчас подошла к пику развития эпидемии.

- Заметно, что сразу после выходных число новых регистрируемых случаев инфицирования опять выросло до 80. Башкирия приблизилась вплотную к пику развития эпидемии, который ожидается в период 11-12 мая, - говорится в прогнозе.

Предположительно, в скором времени Башкирия выйдет, наконец, на плато развития эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU