2020-05-11T14:13:04+03:00
Общество

Молодой врач из Уфы умер от коронавируса в Подмосковье

Трагическую новость подтвердили в Егорьевской больнице
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Официальное сообщество Егорьевской больницы сообщило о гибели 28-летнего врача Наиля Саматова. Молодой человек в 2019 году закончил Башкирский государственный медицинский университет и переехал в Подмосковье, где начал работать врачом-терапевтом. Весной 2020 года он сам оказался на больничной койке, где и скончался 6 мая.

Имя Наиля Саматова появилось на сайте «Список памяти». Этот портал посвящен врачам, погибшим от коронавируса. Коллеги молодого врача сообщили журналистам ГТРК, что Наиль, вероятнее всего, заразился Covid-19 от одного из пациентов.

- Руководство и коллектив Егорьевской центральной больницы скорбит и выражает глубокие соболезнования семье и близким в связи с его трагической кончиной, - гласит сообщение в группе клиники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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