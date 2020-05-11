По Башкирии объявлено штормовое предупреждение

11 Май 2020 2020-05-11T13:19:47+03:00

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Главное управление МЧС Башкирии предупредило жителей региона о шквалистом ветре. Сегодня и завтра, 11 и 12 мая, синоптики прогнозируют усиление ветра до 7 м/с, а в отдельных случаях — до 18 м/с.

Спасатели попросили жителей Башкирии соблюдать правила безопасности. При штормовом ветре на улицу лучше не выходить, и совершенно точно не следует парковать автомобили, да и просто стоять под любыми металлическими конструкциями. К сожалению, не редки случаи, когда даже выглядящие надежно рекламные баннеры или биллборды падают из-за сильного ветра.

Особую опасность представляют старые деревья.

- Напоминаем также, что от сильного ветра можно спрятаться в подземных переходов, подъездах и магазинах, - гласит сообщение на сайте МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU