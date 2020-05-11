Косметолог из Уфы рассказала правду о внешности Ляйсан Утяшевой

11 Май 2020 2020-05-11T15:42:08+03:00

Врач предположила, что кое-какие омолаживающие процедуры жена Павла Воли все же делала

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Врач-косметолог из Уфы Олеся Атангулова, ведущая популярный инстаграм-канал, подробно разобрала внешность 34-летней Ляйсан Утяшевой и предположила, какие омолаживающие процедуры помогают ей сохранять молодость.

Специалист отметила, что у супруги Павла Воли восточная внешность, для которой характерен "мышечный тип старения", поэтому ее овал лица будет оставаться подтянутым до старости. При этом она предположила, что с возрастом Ляйсан грозят проблемы с пигментацией кожи, птоз верхних век и носогубные складки.

Сравнивая снимки разных лет, косметолог допустила, что мама двоих детей делала определенные омолаживающие процедуры. По мнению специалиста, веки Ляйсан стали "более европейскими".

"Думаю, блафаро [блефаропластика - пластика век, прим. ред.]", - написала косметолог.

Врач также дала гимнастке рекомендации по косметологическим процедурам. По ее мнению, Ляйсан для поддержания красоты и молодости показан "ботокс, биоревитализация, защита от солнца и осветление".

Сториз из Инстаграм

ИСТОЧНИК KP.RU