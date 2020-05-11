2020-05-11T08:58:06+03:00
Происшествия

В Башкирии 16-летняя школьница без прав устроила серьезную аварию

На подростка составили административный протокол
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД по БашкирииФото: ГИБДД по Башкирии
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Компания молодых людей утром 10 мая решила прокатиться на "Дэу Нексии" по Стерлитамаку и угодила в ДТП.

Как рассказали в ГИБДД Башкирии, управляла автомобилем 16-летняя девочка, не имевшая прав. Проезжая по улице Артема, она наехала на бордюр, но не притормозила, а напротив - продолжила движение и протаранила металлическое ограждение, а затем столб линии электропередач.

Сама водитель не пострадала, а вот ее пассажирам повезло меньше. По информации региональной госавтоинспекции 18-летний и 23-летний парни, которые составляли ей компанию, получили травмы.

В отношении девочки составили административный протокол за вождение без прав. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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