В Башкирии 16-летняя школьница без прав устроила серьезную аварию
Компания молодых людей утром 10 мая решила прокатиться на "Дэу Нексии" по Стерлитамаку и угодила в ДТП.
Как рассказали в ГИБДД Башкирии, управляла автомобилем 16-летняя девочка, не имевшая прав. Проезжая по улице Артема, она наехала на бордюр, но не притормозила, а напротив - продолжила движение и протаранила металлическое ограждение, а затем столб линии электропередач.
Сама водитель не пострадала, а вот ее пассажирам повезло меньше. По информации региональной госавтоинспекции 18-летний и 23-летний парни, которые составляли ей компанию, получили травмы.
В отношении девочки составили административный протокол за вождение без прав. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Фото: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU