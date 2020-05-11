В Башкирии таксист и байкер устроили стрельбу возле детской площадки

11 Май 2020 2020-05-11T10:37:12+03:00

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На днях жители дома №4 по улице Хвойной в Стерлитамаке стали невольными свидетелями разборок между двумя мужчинами. С чего начался конфликт, не ясно, - записанное очевидцами видео начинается с того, как байкер предъявляет какие-то претензии сидящему за рулем таксисту. Когда тот выходит из авто, мотоциклист открывает по нему стрельбу из пистолета. Автор видео предполагает, что оружие газовое.

Таксист гонится за байкером до его мотоцикла, при этом звуки выстрелов не смолкают. Все происходит среди бела дня во дворе жилого дома, где расположена детская площадка. За кадром слышатся призывы вызвать полицию. Развязка случившегося осталась за кадром.

В МВД по Башкирии рассказали, что личности обоих участников конфликта были установлены. Ими оказались 43-летний таксист и 32-летний байкер - оба жители Стерлитамака. Они не поделили дорогу. В итоге таксист достал отвертку и пригрозил ей оппоненту, на что тот достал травматическое оружие.

"Водитель такси не принял предупреждение всерьез и начал нападать с отверткой в руках, и водитель мотоцикла начал отстреливаться от нападавшего. В итоге он совершил 6 выстрелов, 4 из которых попали в таксиста", - пояснили в МВД по республике.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а потом доставили его в отдел полиции вместе с водителем мотоцикла. Процессуальное решение пока не принято.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/778415" frameborder="0"></iframe> Байкер и таксист устроили стрельбу в Стерлитамаке.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU