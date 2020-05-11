В Башкирии 21 туриста выписали из обсерватора, 209 человек остаются под наблюдением

11 Май 2020 2020-05-11T12:11:21+03:00

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В воскресенье, 10 мая, еще 21 турист был выписан из обсерватора "Радуга". Они провели там две недели, в течение которых врачи наблюдали за их самочувствием и дважды брали анализы.

После двух отрицательных результатов на коронавирус их решено было отпустить по домам. В госкомитете Башкирии по ЧС уточняют, что до места жительства туристов был организован трансфер

Таким образом, на сегодняшний день в обсерваторах республики отбывают двухнедельный карантин 209 человек, вернувшихся в Башкирию из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU