В Башкирии 21 туриста выписали из обсерватора, 209 человек остаются под наблюдением
Всех выписанных развезли по домам
Фото: госкомитет РБ по ЧС
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В воскресенье, 10 мая, еще 21 турист был выписан из обсерватора "Радуга". Они провели там две недели, в течение которых врачи наблюдали за их самочувствием и дважды брали анализы.
После двух отрицательных результатов на коронавирус их решено было отпустить по домам. В госкомитете Башкирии по ЧС уточняют, что до места жительства туристов был организован трансфер
Таким образом, на сегодняшний день в обсерваторах республики отбывают двухнедельный карантин 209 человек, вернувшихся в Башкирию из-за рубежа.
ИСТОЧНИК KP.RU