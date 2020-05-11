Девушка стала громко кричать: подростки из Башкирии устроили скандальную вписку на самоизоляции

11 Май 2020 2020-05-11T07:57:56+03:00

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Жители домов возле Педагогического колледжа в Нефтекамске провели на днях беспокойную ночь. Уснуть горожанам не давали подростки, устроившие шумную вечеринку на балконе одной из девятиэтажек. По словам местной жительницы, в гуляниях участвовали как минимум одна девушка и несколько парней. Они выпивали и громко смеялись, не давая окружающим сомкнуть глаз.

«Я уж не знаю, как спали жильцы самого дома, где происходила эта вакханалия, но мы заснуть не могли, однозначно», - рассказала в соцсетях жительница соседнего здания.

По словам женщины, в какой-то момент девушка стала громко кричать. Оказалось, что участники вечеринки посадили ее на перила балкона. Видимо, молодым людям захотелось адреналина.

«Смею заметить, балкон на седьмом этаже», - поясняет свидетельница гулянки. - «Я всё понимаю, молодежь и всё прочее. Но совесть-то надо иметь хоть немного!»

Женщина призвала родителей юных весельчаков принять меры и проконтролировать своих отпрысков, предупредив, что в следующий раз они будут «звонить куда надо».

ИСТОЧНИК KP.RU