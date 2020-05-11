В каких больницах Башкирии лежат пациенты с коронавирусом – данные на 11 мая 2020

11 Май 2020 2020-05-11T17:55:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Минздрав Башкирии поделился актуальной информацией о том, в каких больницах республики лежат люди с коронавирусом.

Всего по последним данным в стационарах региона проходит лечение 481 пациент с этой инфекцией. В удовлетворительном состоянии 259 человек, 201 пациент в состоянии средней тяжести, тяжелых - 27, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 635 человек.

Больше всего больных коронавирусом в Башкирии находится в уфимских больницах - 232 пациента. Из них 73 человека лежат в клинике БГМУ и 48 в больнице №8. 42 пациента лечатся в больнице Нефтекамска, 29 - в Белебеевской центральной районной больнице.

Четвертое и пятое места по количеству госпитализированных с коронавирусом занимают больница №5 Уфы, где проходят лечение 26 человек, а также больница №2 Стерлитамака и РКБ им. Куватова - по 25 пациентов.

Инфографика Минздрава Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU