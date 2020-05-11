Коронавирус в Башкирии: число заболевших выросло до 1567 человек

11 Май 2020 2020-05-11T10:44:14+03:00

За сутки вирус выявили еще у 76 жителей республики

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В Башкирии за сутки зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Свежую статистику представил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом .

Таким образом, за все время эпидемии в Башкирии число заболевших перевалило за полторы тысячи и составляет сейчас 1567 человек. Имеются ли за сутки выздоровевшие пациенты, не уточняется. Летальных исходов за прошедшие 24 часа в Башкирии не зафиксировано. Погибшими от коронавируса в регионе по-прежнему числятся 15 человек.

Стоит отметить, что количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в последние дни держится практически на одном уровне. По оперативным данным, вчера, 10 мая, было выявлено 75 новых случаев заболевания, тогда как сутками ранее - 84.

ИСТОЧНИК KP.RU