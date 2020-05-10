В Башкирии начнут отключать горячую воду
Сразу в пяти городах Башкирии начнут отключать горячую воду в связи с плановыми испытаниями.
Так, уже с 12 мая без горячей воды останутся жители некоторых улиц Уфы, Ишимбая, Благовещенска, Стерлитамака, Сибая и Салавата. С 16 мая горячее водоснабжения начнут отключать в Агидели, и с 16 числа – в Нефтекамске.
Подобные отключения производят для того, чтобы рабочие могли проверить состояние труб, по которым вода поступает в жилые дома. Делается это в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, когда такие работы, по понятным причинам, проводить гораздо сложнее.
Актуальный список городов и улиц, на которых будут отключать горячую воду можно на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU