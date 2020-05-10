2020-05-10T18:22:38+03:00
Общество

В Башкирии начнут отключать горячую воду

Испытания пройдут во всех крупных городах республики
Рустем АХУНОВ
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Сразу в пяти городах Башкирии начнут отключать горячую воду в связи с плановыми испытаниями.

Так, уже с 12 мая без горячей воды останутся жители некоторых улиц Уфы, Ишимбая, Благовещенска, Стерлитамака, Сибая и Салавата. С 16 мая горячее водоснабжения начнут отключать в Агидели, и с 16 числа – в Нефтекамске.

Подобные отключения производят для того, чтобы рабочие могли проверить состояние труб, по которым вода поступает в жилые дома. Делается это в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, когда такие работы, по понятным причинам, проводить гораздо сложнее.

Актуальный список городов и улиц, на которых будут отключать горячую воду можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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