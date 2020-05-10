Жительница Башкирии заказала чернозем, в котором обнаружили череп

10 Май 2020 2020-05-10T16:54:10+03:00

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51-летняя садовод из Бирска обнаружила череп в черноземе, который заказала на участок.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткую находку местная жительница обнаружила прямо у себя на садовом участке. Дело в том, что еще летом 2019 года женщина приобрела чернозем, который отгрузили в ее дворе. Периодически хозяйка использовала привезенный грунт.

На майских праздниках 2020 года она обнаружила в привезенном черноземе страшную находку – человеческий череп. Перепуганная женщина тут же обратилась в полицию. Приехавший на место криминалист установил, что останкам человека как минимум 30 лет. Сейчас эксперты устанавливают, каким образом в купленной земле появились кости человека.

ИСТОЧНИК KP.RU