Жительница Башкирии заказала чернозем, в котором обнаружили череп
51-летняя садовод из Бирска обнаружила череп в черноземе, который заказала на участок.
Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткую находку местная жительница обнаружила прямо у себя на садовом участке. Дело в том, что еще летом 2019 года женщина приобрела чернозем, который отгрузили в ее дворе. Периодически хозяйка использовала привезенный грунт.
На майских праздниках 2020 года она обнаружила в привезенном черноземе страшную находку – человеческий череп. Перепуганная женщина тут же обратилась в полицию. Приехавший на место криминалист установил, что останкам человека как минимум 30 лет. Сейчас эксперты устанавливают, каким образом в купленной земле появились кости человека.
ИСТОЧНИК KP.RU