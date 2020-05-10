2020-05-10T16:54:10+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии заказала чернозем, в котором обнаружили череп

Случай произошел в Бирске
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

51-летняя садовод из Бирска обнаружила череп в черноземе, который заказала на участок.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткую находку местная жительница обнаружила прямо у себя на садовом участке. Дело в том, что еще летом 2019 года женщина приобрела чернозем, который отгрузили в ее дворе. Периодически хозяйка использовала привезенный грунт.

На майских праздниках 2020 года она обнаружила в привезенном черноземе страшную находку – человеческий череп. Перепуганная женщина тут же обратилась в полицию. Приехавший на место криминалист установил, что останкам человека как минимум 30 лет. Сейчас эксперты устанавливают, каким образом в купленной земле появились кости человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Башкирии заказала чернозем, в котором обнаружили череп
На Башкирию надвигается ураганный ветер
Уфимцы в самоизоляции устроили массовую аварию на выезде из города
В каких больницах Башкирии лежат больные коронавирусом: данные на 10 мая
Житель Башкирии позвал друга в гости и воткнул ему нож в глаз
Количество больных коронавирусом в Башкирии за сутки увеличилось на 75 человек
В Башкирии водитель покончил с собой после того, как погубил отца
В Уфе прогремел праздничный салют из трех тысяч залпов
Компания «БашРТС» приступает к гидравлическим испытаниям
«Это не повод его осквернять»: сестра найденного мертвым мужчины из Башкирии обратилась к общественности
«Забастовка обоснована»: вахтовик из Башкирии, застрявший в Якутии, рассказал об истинных причинах конфликта
В Башкирии увеличилось количество тяжких преступлений
Погиб после рождения ребенка: стали известны личности утонувших в машине жителей Башкирии
Житель закрытого города в Башкирии отправился на «дурную гору» и исчез без вести