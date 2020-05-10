2020-05-10T15:22:50+03:00
Общество

На Башкирию надвигается ураганный ветер

Скорость порывов будет превышать 20 метров в секунду
Рустем АХУНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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11 мая в Башкирию придет ураганный ветер скоростью до 21 метров в секунду.

МЧС республики объявило штормовое предупреждения из-за резкого увеличения скорости ветра. В аварийном ведомстве предупреждают, что завтра, 11 мая, ожидается мощный южный ветер, порывы которого в отдельные моменты достигнут 21 метра в секунду. Также республику ожидает облачная погода и небольшое похолодание – ночью до 8, а днем до 18 градусов. Автомобилистов предупреждают, что на дорогах возможно ухудшение видимости из-за тумана.

Во время сильного ветра небезопасно прятаться под неустойчивыми конструкциями или деревьями. Помимо этого, резкий порыв ветра может оборвать линию электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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