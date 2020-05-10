2020-05-10T14:14:41+03:00
Происшествия

Уфимцы в самоизоляции устроили массовую аварию на выезде из города

На мосту столкнулись как минимум четыре автомобиля
Рустем АХУНОВ
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В Уфе на новом бельском мосту столкнулись четыре легковых автомобиля.

Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в соцстеях. Судя по всему, на месте столкнулись как минимум три автомобиля, водители которых двигались в сторону выезда из города. ВАЗ 2114 отлетел дальше всех – легковушку развернуло прямо посреди проезжей части. Еще три автомобиля (неизвестный внедорожник, «Nissan Patrol» и «Daewoo Matiz») остались позади.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают, из-за чего могла произойти авария. Напомним, что на мостах через реку Белую в Уфе действует серьезное ограничение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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