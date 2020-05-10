В каких больницах Башкирии лежат больные коронавирусом: данные на 10 мая

10 Май 2020 2020-05-10T13:37:15+03:00

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В минздраве рассказали, в каких больницах Башкирии лежат больные коронавирусом.

Так, по официальным данным, сейчас в стационарах республике находятся 453 больных коронавирусом. В удовлетворительном состоянии 242 пациента, состояние 184 оценивают как средней тяжести, 27 человек в тяжелом состоянии, из них 17 пациентов подключили к ИВЛ. Еще 588 человек проходят лечение амбулаторно.

Если говорить о том, где сейчас больше всего больных коронавирусом в Башкирии, то на первом месте, предсказуемо, расположилась Уфа – 193 пациента. Основная часть больных находится в клинике БГМУ, которую переоборудовали под ковидный госпиталь. В больнице Нефтекамска находятся 35 человек, Белебеевской ЦРБ – 29, Стерлитамака – 19 и 11, Бирска и Белорецка по 12.

ИСТОЧНИК KP.RU