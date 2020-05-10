2020-05-10T13:37:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких больницах Башкирии лежат больные коронавирусом: данные на 10 мая

Официальную информацию опубликовали в минздраве республики
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В минздраве рассказали, в каких больницах Башкирии лежат больные коронавирусом.

Так, по официальным данным, сейчас в стационарах республике находятся 453 больных коронавирусом. В удовлетворительном состоянии 242 пациента, состояние 184 оценивают как средней тяжести, 27 человек в тяжелом состоянии, из них 17 пациентов подключили к ИВЛ. Еще 588 человек проходят лечение амбулаторно.

Если говорить о том, где сейчас больше всего больных коронавирусом в Башкирии, то на первом месте, предсказуемо, расположилась Уфа – 193 пациента. Основная часть больных находится в клинике БГМУ, которую переоборудовали под ковидный госпиталь. В больнице Нефтекамска находятся 35 человек, Белебеевской ЦРБ – 29, Стерлитамака – 19 и 11, Бирска и Белорецка по 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Башкирии заказала чернозем, в котором обнаружили череп
На Башкирию надвигается ураганный ветер
Уфимцы в самоизоляции устроили массовую аварию на выезде из города
В каких больницах Башкирии лежат больные коронавирусом: данные на 10 мая
Житель Башкирии позвал друга в гости и воткнул ему нож в глаз
Количество больных коронавирусом в Башкирии за сутки увеличилось на 75 человек
В Башкирии водитель покончил с собой после того, как погубил отца
В Уфе прогремел праздничный салют из трех тысяч залпов
Компания «БашРТС» приступает к гидравлическим испытаниям
«Это не повод его осквернять»: сестра найденного мертвым мужчины из Башкирии обратилась к общественности
«Забастовка обоснована»: вахтовик из Башкирии, застрявший в Якутии, рассказал об истинных причинах конфликта
В Башкирии увеличилось количество тяжких преступлений
Погиб после рождения ребенка: стали известны личности утонувших в машине жителей Башкирии
Житель закрытого города в Башкирии отправился на «дурную гору» и исчез без вести