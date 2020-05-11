«Салават Юлаев» усилится форвардом из НХЛ

11 Май 2020 2020-05-11T15:22:07+03:00

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Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключит контракт с финном Маркусом Гранлундом.

О том, что в Уфе заиграет хоккеист канадского «Edmonton Oilers» сообщает портал «Чемпионат». Уже сейчас известно, что Гранлунд и руководство «Салавата» договорились об условиях сделки.

В этом сезоне НХЛ Гранлунд успел провести 34 матча, в которых заработал забил три гола и отдал одну полезную передачу. На скамейке штрафников он провел 14 минут. Коэфицент полезности форварда – -1. Всего за свою карьеру хоккеист провел 351 матч, включая 13 игр на МЧМ за сборную Финляндии.

Любопытно, что леворукий финн родился в городе Оулу, оттуда же родом еще один игрок «Салавата» Сакари Маннинен.

ИСТОЧНИК KP.RU