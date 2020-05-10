Житель Башкирии позвал друга в гости и воткнул ему нож в глаз
70-летний пенсионер из Башкирии ударил друга ножом в глаз.
Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника в правоохранительных органах, жуткая история произошла в городе Октябрський. 70-летний хозяин дачного домика распивал алкоголь в компании своего 58-летнего друга. Неожиданно пенсионер схватил нож и воткнул его своему другу прямо в левый глаз.
Вскоре на место приехали медики, которые оказали пострадавшему первую помощь и увезли в больницу. Сейчас полицейские устанавливают, почему 70-летний дедушка решился на такой жестокий поступок. Мужчину задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU