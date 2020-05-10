В Башкирии продолжает расти количество больных коронавирусом

10 Май 2020 2020-05-10T10:55:19+03:00

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За минувшие сутки число больных коронавирусом в Башкирии увеличилось на 75 человек.

Информацию о числе больных озвучили эксперты федерального центра «Стопкоронавирус». Стоит отметить, что количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции 9 мая оказалось меньше, чем днем ранее. По оперативным данным, в День победы в Башкирии выявили 75 новых случаев заболевания, тогда как сутками ранее число увеличилось на 84 человека. Таким образом, коронавирусом в республике заболели 1491 человек. Также аналитики отметили, что за 24 часа в Башкирии от коронавируса выздоровели 26 человек.

Напомним, что накануне в Башкирии был зафиксирован еще один случай смерти от коронавируса. Таким образом, к 9 мая число жертв напасти увеличилось до 15 человек. Почти все погибшие были возрастными и имели серьезные проблемы со здоровьем, например, онкологию или диабет.

По последним имеющимся данным, в больницах республики сейчас находятся 391 человек. Состояние 27 пациентов оценивают как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU