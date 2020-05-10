В Башкирии водитель покончил с собой после того, как погубил отца

10 Май 2020 2020-05-10T10:44:21+03:00

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37-летний житель Башкирии наложил на себя руки после того, как попал в аварию с отцом.

По данным ГИБДД республики, жуткий случай произошел в Благовещенском районе Башкирии в праздничный день 9 мая. Примерно в 11 часов утра, на 15 километре трассы Благовещенск-Павловка-Эманино, 37-летний водитель микроавтобуса УАЗ не справился с управлением и слетел в кювет. В итоге автомобиль перевернулся, а его 60-летний пассажир, который был отцом водителя, погиб на месте.

Осознав, что произошло, водитель отправился в лес, где наложил на себя руки. Его тело нашли прибывшие на место сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU