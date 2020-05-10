В Башкирии водитель покончил с собой после того, как погубил отца
37-летний житель Башкирии наложил на себя руки после того, как попал в аварию с отцом.
По данным ГИБДД республики, жуткий случай произошел в Благовещенском районе Башкирии в праздничный день 9 мая. Примерно в 11 часов утра, на 15 километре трассы Благовещенск-Павловка-Эманино, 37-летний водитель микроавтобуса УАЗ не справился с управлением и слетел в кювет. В итоге автомобиль перевернулся, а его 60-летний пассажир, который был отцом водителя, погиб на месте.
Осознав, что произошло, водитель отправился в лес, где наложил на себя руки. Его тело нашли прибывшие на место сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU