В Уфе прогремел праздничный салют из трех тысяч залпов

10 Май 2020 2020-05-10T09:30:04+03:00

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День Победы в Уфе закончился праздничным салютом.

В этом году все города республики не стали проводить уже привычные всем праздничные мероприятия. Для того, что не допустить распространение коронавируса, власти Башкирии даже отказались от любимого всеми шествия Бессмертного полка. Тем не менее, несмотря на ограничения, во всех городах и районах региона, при полном отсутствии зрителей, прошли праздничные салюты.

В Уфе салюты устроили на площади Ленина, стадионе «Водник», у дворца культуры «Машиностроитель», в парке Демского района, в парке Якутова, улице Рабкоров и поселке Нагаево.

В городской администрации сообщили, что всего в воздух отправили около трех тысяч залпов.

ИСТОЧНИК KP.RU