Житель закрытого города в Башкирии отправился на «дурную гору» и исчез без вести

9 Май 2020 2020-05-09T20:01:45+03:00

Мужчина пошел в поход, но обратно так и не вернулся

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В окрестностях башкирского города Межгорья без вести пропал 33-летний местный житель. Известно, что в девять часов утра 6 мая он вышел из дома, чтобы отправиться в поход в лесной массив Ямантау (в переводе с башкирского – «плохая»/«дурная» гора). С тех пор его никто не видел. Ни вечером, ни на следующий день мужчина так и не вернулся обратно.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. Полицейские приняли обращение и попросили фотографию и некоторые личные вещи мужчины, чтобы начать поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU