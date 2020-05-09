У молодой женщины из Башкирии вымогали деньги под угрозой распространения интимных фото

9 Май 2020 2020-05-09T19:00:41+03:00

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Жительница города Туймазы стала жертвой вымогателя. Неизвестный требовал 30-летнюю женщину прислать ему деньги, в противном случае обещая опубликовать фотографии интимного характера.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что девушка терпела угрозы на протяжении пяти месяцев, однако впоследствии не выдержала давления и обратилась за помощью к полицейским. Правоохранителям она рассказала, что незнакомец начал ее шантажировать еще третьего января. Со временем аппетиты вымогателя росли, последний раз он затребовал уже более ста тысяч рублей.

Полицейские, выслушав потерпевшую, возбудили уголовное дело по статье «вымогательство». Они намерены вычислить личность подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU