2020-05-09T19:00:41+03:00
Происшествия

У молодой женщины из Башкирии вымогали деньги под угрозой распространения интимных фото

Спустя почти полгода девушка не выдержала и обратилась в полицию
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Вымогатель терроризировал девушку на протяжении пяти месяцевВымогатель терроризировал девушку на протяжении пяти месяцевФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жительница города Туймазы стала жертвой вымогателя. Неизвестный требовал 30-летнюю женщину прислать ему деньги, в противном случае обещая опубликовать фотографии интимного характера.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что девушка терпела угрозы на протяжении пяти месяцев, однако впоследствии не выдержала давления и обратилась за помощью к полицейским. Правоохранителям она рассказала, что незнакомец начал ее шантажировать еще третьего января. Со временем аппетиты вымогателя росли, последний раз он затребовал уже более ста тысяч рублей.

Полицейские, выслушав потерпевшую, возбудили уголовное дело по статье «вымогательство». Они намерены вычислить личность подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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