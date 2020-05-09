МЧС предупредило об очень сильном ветре на территории Башкирии

9 Май 2020 2020-05-09T17:34:35+03:00

Теплая погода в Башкирии сохранится, несмотря на ветер и дожди Фото: Артем ЛЕНЦ

Вечером порывы могут достигнуть 26 метров в секунду

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МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение. На территории республики сегодня вечером, 9 мая, ожидается «очень сильный ветер» с порывами до 21-26 метров в секунду.

В ближайшие сутки в регионе прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем местами по республике пройдут кратковременные дожди и грозы.

«Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, местами до +5°, днем 20-25°», – сообщили в МЧС.

На отдельных участках дорог возможно ухудшение видимости до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU