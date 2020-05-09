Вахтовик из Башкирии потерял 300 тысяч рублей, установив на компьютер программу

9 Май 2020 2020-05-09T16:55:21+03:00

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Житель башкирского города Нефтекамска потерял 300 тысяч рублей, установив по просьбе мошенника программу для удаленного доступа.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 35-летний вахтовик из Башкирии обратился в полицию в полночь 7 мая. Сотрудникам он рассказал, что за шесть часов до этого ему позвонил незнакомец, который преставился работником службы безопасности одного из банков. Под предлогом защиты от мошенников он убедил мужчину установить на компьютер программу для удаленного доступа и продиктовать реквизиты.

Потерпевший последовал всем указаниям собеседника, после чего с его карты списалось порядка 300 тысяч рублей. Как оказалось, на том проводе был мошенник. Он взял кредит на имя своей жертвы, после чего перестал выходить на связь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU