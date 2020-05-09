2020-05-09T15:21:17+03:00
Общество

«Сказал, скоро придет»: в Башкирии пятый день разыскивают 31-летнего Анатолия Акшенцева

Мужчина ушел из дома и пообещал вот-вот вернуться
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В городе Ишимбае разыскивают пропавшего без вести 31-летнего Анатолия Акшенцева. Мужчина ушел из дома вечером 4 мая и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к поисковикам организации «Лиза Алерт».

«Ушел из дома в девять вечера. Последний раз взял трубку в 00.30 5-го числа. Сказал, скоро придёт, и потом телефон то был недоступен, то никто не брал трубку», – рассказала родственника Анатолия.

Приметы пропавшего: рост – 162 см, среднее телосложение, русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки и черно-синий вязаный свитер.

Если вам известно о местонахождении Анатолия Акшенцева, позвоните на горячую линию «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупредило об очень сильном ветре на территории Башкирии
Вахтовик из Башкирии потерял 300 тысяч рублей, установив на компьютер программу
На трассе в Башкирии под колесами легковушки погиб пожилой мужчина
«Сказал, скоро придет»: в Башкирии пятый день разыскивают 31-летнего Анатолия Акшенцева
Житель Башкирии на легковушке сбил лошадей: погиб 19-летний парень
В каких больницах Башкирии лежат пациенты с коронавирусом – данные на 9 мая
Стала известна личность 15-го пациента в Башкирии, умершего от коронавируса
Салют на день Победы 2020 в Уфе: где и когда пройдет
Когда состоится минута молчания в Уфе на день Победы 2020
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 9 мая 2020 года: зафиксирована первая за три недели смерть от ковида
СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара, в котором погибли шесть человек
В Башкирию доставили на вечное хранение «Золотую звезду» генерала Шаймуратова
В Уфе накрыли интим-салон, работавший под прикрытием массажного
УГНТУ представляет документальный фильм «Заслужил навеки славу Шаймуратов генерал…»
Радий Хабиров возложил венок к Вечному огню в уфимском парке Победы
Шесть человек погибли в ночном пожаре в Башкирии
«Перелет не перенесет»: в Башкирии 10-летнюю девочку спасают от странной болезни
В Уфе двоих судей госпитализировали с подозрением на коронавирус