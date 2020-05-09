«Сказал, скоро придет»: в Башкирии пятый день разыскивают 31-летнего Анатолия Акшенцева

9 Май 2020 2020-05-09T15:21:17+03:00

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В городе Ишимбае разыскивают пропавшего без вести 31-летнего Анатолия Акшенцева. Мужчина ушел из дома вечером 4 мая и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к поисковикам организации «Лиза Алерт».

«Ушел из дома в девять вечера. Последний раз взял трубку в 00.30 5-го числа. Сказал, скоро придёт, и потом телефон то был недоступен, то никто не брал трубку», – рассказала родственника Анатолия.

Приметы пропавшего: рост – 162 см, среднее телосложение, русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки и черно-синий вязаный свитер.

Если вам известно о местонахождении Анатолия Акшенцева, позвоните на горячую линию «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU