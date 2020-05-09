2020-05-09T13:44:03+03:00
Общество

В каких больницах Башкирии лежат пациенты с коронавирусом – данные на 9 мая

Минздрав обновил информацию по госпитализированным носителям ковида – в медучреждениях находится 391 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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27 зараженных коронавирусом в Башкирии находятся в тяжелом состоянии27 зараженных коронавирусом в Башкирии находятся в тяжелом состоянии
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Минздрав Башкирии опубликовал данные о том, каких больницах сейчас лечатся зараженные коронавирусом пациенты. На стационарном лечении находится 391 человек, состояние 27 из них оценивается как тяжелое. Рассказываем, по каким больницам распределены инфицированные по состоянию на 9 мая 2020 года.

Оперативные данные Минздрава РБ

Оперативные данные Минздрава РБ

В уфимских медучреждениях лежат 203 пациента. Больше всего – в клинике БГМУ (64) и ГКБ №8 (45). Затем – от большего числа больных к меньшему – следуют ГКБ №5 и РКБ имени Куватова (по 25), РКИБ (12), ГКБ №18 (11), ГКБ Демского района (10), РКВД (5), ГКБ №21 (2). По одному инфицированному под наблюдением врачей находятся в РКОД (онкологический диспансер), РКПБ (республиканская психиатрическая больница), «РЖД-Медицина», ГКБ №13.

За пределами башкирской столицы больше всего зараженных в нефтекамской городской больнице (35), Белебеевской ЦРБ (29), ГБ №2 в Стерлитамаке (12), Белорецкой и Бирской ЦРБ (по 12) и ГБ №4 в Стерлитамаке (11).

По девять пациентов с коронавирусом размещены в Чишминской и Исянгуловской ЦРБ, по восемь – в ГБ Салавата и ЦРБ Кумертау, семь – в Туймазинской ЦРБ, по пять – в Янаульской ЦРБ, Баймакской и Сибайской ЦГБ, по четыре – в Мелеузовской ЦРБ, РКИБ города Стерлитамака и ГБ №1 города Октябрьского, по три – в Месягутовской, Давлекановской, Верхнеяркеевской и Ишибайской ЦРБ, по два – в Раевской, Краснокамской, Кармаскалинской, Иглинской, Дюртюлинской, Благовещенской и Аскинской ЦРБ. В ряде других ЦРБ – Акъярской, Кушнаренковской, Мишкинской, Учалинской и Шаранской – госпитализировано по одному инфицированному ковидом.

Напомним, всего в республике подтверждено 1416 случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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