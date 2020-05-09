2020-05-09T12:47:04+03:00
Общество

Стала известна личность 15-го пациента в Башкирии, умершего от коронавируса

Его лечили в Белебеевской центральной районной больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Умершего от ковида лечили в Белебеевской ЦРБУмершего от ковида лечили в Белебеевской ЦРБ
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 мая, стало известно о смерти еще одного жителя Башкирии от коронавирусной инфекции. В республиканском Минздраве раскрыли личность 15-го по счету умершего и место, где его лечили.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина, от ковида скончался 59-летний пациент Белебеевской центральной районной больницы. Причина смерти отражена в заключении патологоанатома. В настоящий момент в лечебном учреждении, где умер мужчина, лечатся 29 больных коронавирусом.

Напомним, за сутки прирост инфицированных в Башкирии составил 84 человека. За все время пандемии в республике зафиксировано 1416 случаев COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каких больницах Башкирии лежат пациенты с коронавирусом – данные на 9 мая
Стала известна личность 15-го пациента в Башкирии, умершего от коронавируса
Салют на день Победы 2020 в Уфе: где и когда пройдет
Когда состоится минута молчания в Уфе на день Победы 2020
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 9 мая 2020 года: зафиксирована первая за три недели смерть от ковида
СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара, в котором погибли шесть человек
В Башкирию доставили на вечное хранение «Золотую звезду» генерала Шаймуратова
В Уфе накрыли интим-салон, работавший под прикрытием массажного
УГНТУ представляет документальный фильм «Заслужил навеки славу Шаймуратов генерал…»
Радий Хабиров возложил венок к Вечному огню в уфимском парке Победы
Шесть человек погибли в ночном пожаре в Башкирии
«Перелет не перенесет»: в Башкирии 10-летнюю девочку спасают от странной болезни
В Уфе двоих судей госпитализировали с подозрением на коронавирус