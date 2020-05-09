Стала известна личность 15-го пациента в Башкирии, умершего от коронавируса

9 Май 2020 2020-05-09T12:47:04+03:00

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Сегодня, 9 мая, стало известно о смерти еще одного жителя Башкирии от коронавирусной инфекции. В республиканском Минздраве раскрыли личность 15-го по счету умершего и место, где его лечили.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина, от ковида скончался 59-летний пациент Белебеевской центральной районной больницы. Причина смерти отражена в заключении патологоанатома. В настоящий момент в лечебном учреждении, где умер мужчина, лечатся 29 больных коронавирусом.

Напомним, за сутки прирост инфицированных в Башкирии составил 84 человека. За все время пандемии в республике зафиксировано 1416 случаев COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU