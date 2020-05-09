Салют на день Победы 2020 в Уфе: где и когда пройдет

9 Май 2020 2020-05-09T12:01:46+03:00

Фейерверки организуют на восьми площадках, но посмотреть их можно будет только из окон или по телевизору

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 мая, в Уфе салют по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится сразу на восьми площадках: пяти больших и трех малых. Время проведения - 23:00.

Как сообщил «КП-Уфа» собеседник, крупные фейерверки запланированы на площади перед Горсоветом и ДК «Моторостроитель» (Черниковка), а также рядом с домом по адресу Рабкоров 2/9 (Зеленая роща), на стадионе Водник (Затон) и в парке Якутова. Малый салют будет организован в Деме, парке Кашкадан (Сипайлово) и в Нагаево.

Из-за введенного на территории республики режима самоизоляции увидеть воочию красочное зрелище смогут только жители близлежащих домов. Известно, что запуск салюта на одной из площадок будет транслироваться по республиканскому телевидению. Вероятнее всего, речь идет о фейерверке на Горсовете.

ИСТОЧНИК KP.RU