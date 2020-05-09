2020-05-09T12:03:19+03:00
Общество

Когда состоится минута молчания в Уфе на день Победы 2020

На какое время назначена общенациональная минута молчания
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сегодня, 9 мая, страна празднует 75-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. В связи с пандемией коронавирусной инфекции планы на многие мероприятия, запланированные загодя, были отменены или изменены. В один из главных праздников страны граждане вынуждены оставаться дома.

Тем не менее как отметил глава Башкирии Радий Хабиров, даже в таких условиях «мы достойно отдадим дань памяти нашим героям». Как в Уфе, так и во всей России сегодня пройдет общенациональная минута молчания. Она состоится ровно в 19:00. После этого жители выставят в открытых окнах портреты родственников – ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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