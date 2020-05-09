Коронавирус в Башкирии, последние новости на 9 мая 2020 года: зафиксирована первая за три недели смерть от ковида

9 Май 2020 2020-05-09T10:58:49+03:00

Смерть от ковида в республике не фиксировалась с 20 апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на 9 мая 2020 года, что известно на данный момент

Изменить размер текста: A A

В Башкирии зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции за последние три недели. Официально этот показатель не менялся с 20 апреля. Общее число летальных исходов в регионе – 15. Прирост зараженных за сутки составил 84 человек. За все время пандемии в республике подтверждено 1416 случаев ковида.

Согласно оперативным данным, представленным порталом «стопкоронавирус», из больниц Башкирии по выздоровлению от COVID-19 выписано 48 пациентов (всего – 457).

Напомним, приведенные данные могут быть скорректированы региональным Минздравом.

ИСТОЧНИК KP.RU