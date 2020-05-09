В Башкирию доставили на вечное хранение «Золотую звезду» генерала Шаймуратова
Сегодня, 9 мая, в Уфе встретили «Золотую звезду» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. Награду доставили в республику на вечное хранение из Москвы.Звание командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии было присвоено 30 марта текущего года.
фото: glavarb.ru
«Золотую звезду» встретил в уфимском аэропорту. Затем, в сопровождении военизированной колонны, ее провезли по центральным улицам города на автомобиле времен Великой Отечественной войны. Во время процессии над рекой Белой состоялось авиашоу пилотажных групп.
фото: glavarb.ru
На Советской площади медаль была передана главе Башкирии Радий Хабирову для последующей передачи на вечное хранение в Национальный музей республики. В своей речи руководитель республики поздравил ветеранов с 75-й годовщиной Победы. Он заявил, что награда генерала Шаймуратова – «гордость всего Башкортостана. Символ подвига и несокрушимой силы духа наших земляков».
Церемония передачи Башкирии "Золотой звезды" генерала Шаймуратова // 9.05.
ИСТОЧНИК KP.RU