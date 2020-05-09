В Башкирию доставили на вечное хранение «Золотую звезду» генерала Шаймуратова

9 Май 2020 2020-05-09T10:02:30+03:00

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Сегодня, 9 мая, в Уфе встретили «Золотую звезду» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. Награду доставили в республику на вечное хранение из Москвы.Звание командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии было присвоено 30 марта текущего года.

фото: glavarb.ru

«Золотую звезду» встретил в уфимском аэропорту. Затем, в сопровождении военизированной колонны, ее провезли по центральным улицам города на автомобиле времен Великой Отечественной войны. Во время процессии над рекой Белой состоялось авиашоу пилотажных групп.

фото: glavarb.ru

На Советской площади медаль была передана главе Башкирии Радий Хабирову для последующей передачи на вечное хранение в Национальный музей республики. В своей речи руководитель республики поздравил ветеранов с 75-й годовщиной Победы. Он заявил, что награда генерала Шаймуратова – «гордость всего Башкортостана. Символ подвига и несокрушимой силы духа наших земляков».

Церемония передачи Башкирии "Золотой звезды" генерала Шаймуратова // 9.05.

ИСТОЧНИК KP.RU