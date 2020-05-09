9 Май 2020 2020-05-09T09:21:02+03:00

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В Уфе накрыли интим-салон, работавший под прикрытием массажного. Заведение оказывало услуги деликатного характера вопреки закону и введенному на территории республики режиму самоизоляции из-за коронавируса. Естественно, и к санитарным мерам отношение здесь было соответствующее.

Как сообщает телеканал «РЕН-ТВ», сотрудницы салона делали клиентам массаж без перчаток, руки не обрабатывали, а «маски им только мешали». При этом ни персонал, ни клиенты не боялись заразиться коронавирусом. По мнению «ночных бабочек», костюмы, антисептики и справки на ковид – только для самых требовательных постояльцев.

ИСТОЧНИК KP.RU