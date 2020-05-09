2020-05-09T09:21:02+03:00
Общество

В Уфе накрыли интим-салон, работавший под прикрытием массажного

Обслуживающий персонал особо не заботил ни закон, ни санитарные меры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: скриншот программы "РЕН-ТВ"фото: скриншот программы "РЕН-ТВ"
Изменить размер текста:

В Уфе накрыли интим-салон, работавший под прикрытием массажного. Заведение оказывало услуги деликатного характера вопреки закону и введенному на территории республики режиму самоизоляции из-за коронавируса. Естественно, и к санитарным мерам отношение здесь было соответствующее.

Как сообщает телеканал «РЕН-ТВ», сотрудницы салона делали клиентам массаж без перчаток, руки не обрабатывали, а «маски им только мешали». При этом ни персонал, ни клиенты не боялись заразиться коронавирусом. По мнению «ночных бабочек», костюмы, антисептики и справки на ковид – только для самых требовательных постояльцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирию доставили на вечное хранение «Золотую звезду» генерала Шаймуратова
В Уфе накрыли интим-салон, работавший под прикрытием массажного
УГНТУ представляет документальный фильм «Заслужил навеки славу Шаймуратов генерал…»
Радий Хабиров возложил венок к Вечному огню в уфимском парке Победы
Шесть человек погибли в ночном пожаре в Башкирии
«Перелет не перенесет»: в Башкирии 10-летнюю девочку спасают от странной болезни
В Уфе двоих судей госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Уфе на два дня полностью перестанут ходить трамваи и троллейбусы
В Башкирии скончался 19-летний парень с опухолью мозга, которого не могли прооперировать в родном городе
В Башкирии спустя месяц обнаружили тело пропавшего рыбака
Следком проверит обстоятельства гибели девятилетнего мальчика в Башкирии
В Башкирии из реки вытащили легковушку с телами двоих мужчин
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
Волонтеры рассказали подробности гибели пропавшего девятилетнего мальчика в Башкирии
Билайн расширяет детскую подписку в «Билайн ТВ» и предоставляет бесплатный доступ к ней на месяц
В Башкирии поиски пропавшего три недели назад девятилетнего ребенка завершились трагедией
«Дом.ru» вводит «индекс открытых дверей»
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
В Башкирии на трассе перевернулась легковушка, водитель погиб
Стало известно сколько всего жителей Башкирии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Коронавирус в Башкирии на 8 мая 2020 года: количество заболевших составило 1332 человека
«Ты ведь даже не пожил»: на трассе в Башкирии трагически погиб молодой парень
«Будет все плохо»: глава Башкирии попросил жителей республики не выходить из домов на День Победы
Стала известна судьба закрывающейся сети супермаркетов в Башкирии
День Победы на телеканале БСТ
В Уфе молодая пара упала со скалы во время пикника
В Башкирию пришла летняя жара: стало известно сколько продержится теплая погода