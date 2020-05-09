2020-05-09T08:37:18+03:00
Общество

Радий Хабиров возложил венок к Вечному огню в уфимском парке Победы

Церемония прошла с соблюдением санитарных норм
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Сегодня утром, 9 мая, глава Башкирии Радий Хабиров возложил венок к Вечному огню в уфимском парке Победы и почтил минутой молчания память солдат, не вернувшихся с полей сражений Великой отечественной войны. Руководитель республики принял участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летней годовщины Великой Победы.

Хабиров возложил цветы к памятнику Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, а также к могиле Мусы Гареева, бюстам Минигали Шаймуратова, Тагира Кусимова и к памятнику труженикам тыла. В рамках церемонии состоялась передача музею Боевой Славы капсулы с Вечным Огнем и штандарта.

фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

В аппарате главы Башкирии добавили, что «мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований», а количество участников было минимальным. На фотографиях, в частности, можно заметить мэра Уфы Ульфата Мустафина, вице-премьера правительства РБ Андрея Назарова, руководителя администрации главы республики Александра Сидякина и спикера регионального парламента Константина Толкачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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