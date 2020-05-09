В Уфе двоих судей госпитализировали с подозрением на коронавирус

9 Май 2020 2020-05-09T07:22:39+03:00

Сотрудников других судов так же обязали провериться на коронавирус

У них есть признаки пневмонии

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У двоих судей Орджоникидзевского районного суда Уфы подозревают коронавирусную инфекцию.

Председателя суда Илшата Салимгареева и судью Рамиля Карипова госпитализировали с признаками пневмонии, у них взяли анализ на ковид. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на начальника общего отдела подразделения госоргана Татьяну Зорникову.

Сегодня, 9 мая, в здании суда пройдет дезинфекция. Всех сотрудников – свыше 70 человек – проверят на коронавирус. Кроме того, согласно распоряжению республиканского управления судебного департамента, тест на COVID-19 также обязаны сдать работники районных, городских и межрайонных судов Башкирии.

По последним данным коронавирусом в Башкирии заразилось 1332 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU