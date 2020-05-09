В Уфе двоих судей госпитализировали с подозрением на коронавирус
У двоих судей Орджоникидзевского районного суда Уфы подозревают коронавирусную инфекцию.
Председателя суда Илшата Салимгареева и судью Рамиля Карипова госпитализировали с признаками пневмонии, у них взяли анализ на ковид. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на начальника общего отдела подразделения госоргана Татьяну Зорникову.
Сегодня, 9 мая, в здании суда пройдет дезинфекция. Всех сотрудников – свыше 70 человек – проверят на коронавирус. Кроме того, согласно распоряжению республиканского управления судебного департамента, тест на COVID-19 также обязаны сдать работники районных, городских и межрайонных судов Башкирии.
По последним данным коронавирусом в Башкирии заразилось 1332 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU