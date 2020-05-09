«Перелет не перенесет»: в Башкирии 10-летнюю девочку спасают от странной болезни

9 Май 2020 2020-05-09T07:39:20+03:00

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Волонтеры АНО «Радуга добра» спасают 10-летнюю Милану Кулагину от смерти. Как рассказала «КП – Уфа» руководитель фонда Регина Биргулиева, малышка начала угасать на глазах родителей. Поначалу она была здоровым ребенком, но в последнее время стало чувствовать себя плохо, перестала ходить, полностью себя обслуживать.

- Она всегда находится в подгузниках, родители всегда должны быть рядом. Врачи пока не могут понять, что вообще с ней, нужно сделать дорогостоящий анализ. Милана не транспортабельна, никакой перелет она не перенесет, поэтому мы хотим вызвать врачей сами, чтобы провести процедуру, - сказала Регина.

Предварительное заключение медиков – генетический синдром неуточненный. Для того, чтобы врачи назначили лечение, необходимо сделать молекулярно-генетическое обследование.

Если вы хотите помочь Милане, можно сделать это переводом средств по номеру телефона 8 (919) 616 60 26.

ИСТОЧНИК KP.RU