2020-05-08T08:00:43+03:00
Общество

Жительница Уфы, призывавшая медитировать для защиты от коронавируса, скончалась от пневмонии

Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне в Уфе скончалась местная жительница Людмила Васильева. Женщина призывала своих подписчиков в соцсетях медитировать для защиты от коронавируса. По словам родственников, официальная причина смерти – вирусная пневмония.

На странице Людмилы в соцсети Facebook родные объявили, что она ушла из жизни 7 мая в 02:30 ночи. Прощание с ней состоится 9 мая в 10:00 по адресу: улица Цветочная, 2.

- В связи с текущей эпидемиологической ситуацией прошу вас по возможности воздержаться от присутствия на прощании, либо использовать средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) и соблюдать социальную дистанцию, - пишут родные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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