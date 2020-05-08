Жительница Уфы, призывавшая медитировать для защиты от коронавируса, скончалась от пневмонии
Накануне в Уфе скончалась местная жительница Людмила Васильева. Женщина призывала своих подписчиков в соцсетях медитировать для защиты от коронавируса. По словам родственников, официальная причина смерти – вирусная пневмония.
На странице Людмилы в соцсети Facebook родные объявили, что она ушла из жизни 7 мая в 02:30 ночи. Прощание с ней состоится 9 мая в 10:00 по адресу: улица Цветочная, 2.
- В связи с текущей эпидемиологической ситуацией прошу вас по возможности воздержаться от присутствия на прощании, либо использовать средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) и соблюдать социальную дистанцию, - пишут родные.
ИСТОЧНИК KP.RU