В минздраве Башкирии рассказали новости о новорожденном с подозрением на коронавирус, которого бросила мама

8 Май 2020 2020-05-08T06:17:50+03:00

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В минздраве Башкирии рассказали о состоянии новорожденного малыша с подозрением на коронавирус, которого бросила мать.

Напомним, что грустная история произошла в Республиканском клиническом перинатальном центре. Там родился малыш, у которого с рождения подозревали коронавирус. Ситуацию усугубило то, что от ребенка отказалась собственная мать.

Вечером 7 мая в минздраве республики рассказали о состоянии малютки.

- Ему около месяца. Скоро должен прийти еще один анализ, по которому будет ясна полная картина. Состояние ребенка стабильное, хорошее, - объяснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU