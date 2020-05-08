2020-05-08T06:17:50+03:00
Общество

В минздраве Башкирии рассказали новости о новорожденном с подозрением на коронавирус, которого бросила мама

Ребенок находится в стабильном состоянии
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В минздраве Башкирии рассказали о состоянии новорожденного малыша с подозрением на коронавирус, которого бросила мать.

Напомним, что грустная история произошла в Республиканском клиническом перинатальном центре. Там родился малыш, у которого с рождения подозревали коронавирус. Ситуацию усугубило то, что от ребенка отказалась собственная мать.

Вечером 7 мая в минздраве республики рассказали о состоянии малютки.

- Ему около месяца. Скоро должен прийти еще один анализ, по которому будет ясна полная картина. Состояние ребенка стабильное, хорошее, - объяснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирию пришла летняя жара: стало известно сколько продержится теплая погода
Жительница Уфы, призывавшая медитировать для защиты от коронавируса, скончалась от пневмонии
В Башкирии чиновник районной администрации подхватил коронавирус
В минздраве Башкирии рассказали новости о новорожденном с подозрением на коронавирус, которого бросила мама
Уфимец нашел новорожденного лосенка и решил забрать его домой
В Башкирии на трассе загорелся автобус с пятью пассажирами
В Уфе погибла студентка, выпав из окна с большой высоты
«Башинформсвязь» обеспечила услугами связи санаторий «Юматово»
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Уфе 9 мая
К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!
В Башкирии спасатели пришли на помощь собаке, застрявшей в заборе
В каких больницах Башкирии лежат пациенты с коронавирусом – данные на 7 мая 2020
«Это тяжелая утрата»: в Минздраве Башкирии рассказали, из-за чего скончалась медсестра в Белебеевской ЦРБ
Под Уфой дачник едва не лишился обеих ног из-за неуправляемого мотоблока
День Победы 9 мая 2020 года в Башкирии: как будем праздновать, где смотреть салют
Депутаты Башкирии предложили ввести в республике тихий час
Тимур Хакимов и Торгово-промышленная палата РБ обеспечит термометрами психоневрологический интернат Нефтекамска
Федеральный девелопер Талан выплатил инвесторам 200 миллионов рублей.
Власти Башкирии рассказали, сколько сейчас занято «коронавирусных» коек
В Уфе у новорожденного ребенка подозревают коронавирус
«Учебный год мы должны закончить»: министр образования Башкирии рассказал, когда у школьников начнутся каникулы