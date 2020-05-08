В минздраве Башкирии рассказали новости о новорожденном с подозрением на коронавирус, которого бросила мама
В минздраве Башкирии рассказали о состоянии новорожденного малыша с подозрением на коронавирус, которого бросила мать.
Напомним, что грустная история произошла в Республиканском клиническом перинатальном центре. Там родился малыш, у которого с рождения подозревали коронавирус. Ситуацию усугубило то, что от ребенка отказалась собственная мать.
Вечером 7 мая в минздраве республики рассказали о состоянии малютки.
- Ему около месяца. Скоро должен прийти еще один анализ, по которому будет ясна полная картина. Состояние ребенка стабильное, хорошее, - объяснили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU