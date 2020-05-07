В Уфе у новорожденного ребенка подозревают коронавирус
В Уфе у новорожденного малыша подозревают коронавирус.
Известно, что малыш родился в Республиканском клиническом перинатальном центре. Как сообщили «КП – Уфа» в минздраве в Башкирии, от младенца, который появился на свет в конце апреля, отказалась мать, она оставила его в роддоме.
Источник в РКПЦ сообщил, что у ребенка официально коронавирус не подтвердился. В то же время руководитель пресс-службы минздрава отметил, что в центре ожидают дополнительных результатов анализа ребенка.
- У ребенка еще окончательно не подтвердился анализ, ждут результатов, - прокомментировала Софья Алешина.
ИСТОЧНИК KP.RU