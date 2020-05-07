2020-05-07T11:44:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Уфе у новорожденного ребенка подозревают коронавирус

От малыша отказалась мать и оставила его в роддоме
Эльвина АПАРИНА
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В центре ожидают результатов анализа ребенка.В центре ожидают результатов анализа ребенка.
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В Уфе у новорожденного малыша подозревают коронавирус.

Известно, что малыш родился в Республиканском клиническом перинатальном центре. Как сообщили «КП – Уфа» в минздраве в Башкирии, от младенца, который появился на свет в конце апреля, отказалась мать, она оставила его в роддоме.

Источник в РКПЦ сообщил, что у ребенка официально коронавирус не подтвердился. В то же время руководитель пресс-службы минздрава отметил, что в центре ожидают дополнительных результатов анализа ребенка.

- У ребенка еще окончательно не подтвердился анализ, ждут результатов, - прокомментировала Софья Алешина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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