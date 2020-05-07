2020-05-07T13:03:48+03:00
Общество

Депутаты Башкирии предложили ввести в республике тихий час

За шумные ремонтные работы и громкую музыку с 13 до 15 часов придется заплатить штраф
Яна БАЗЕКИНА
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О ремонте с перфоратором с 13 до 15 часов, по всей видимости, придется забытьО ремонте с перфоратором с 13 до 15 часов, по всей видимости, придется забытьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Депутаты Курултая Башкирии предложили ввести в республике тихий час: то есть с 13.00 до 15.00 в многоквартирных домах и общежитиях будет запрещено шуметь. За громкую музыку, крики, шумные ремонтные работы предлагается штрафовать – 1-2 тысячи рублей придется заплатить обычным гражданам, от 3 до 5 тысяч – должностным лицам, и от 10 до 15 тысяч – юридическим лицам.

– Проект закона нацелен на охрану тишины и покоя граждан. Мы разработали его на основе многочисленных обращений избирателей, – рассказал председатель Госсобрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев. – Основная цель – защитить интересы пожилых граждан и детей, у которых в это время, как правило, дневной сон. Дети должны высыпаться.

При этом «тихий час» пока не грозит новоселам, которые въехали в новостройки, ведь им нужно когда-то делать ремонт. Также ограничения снимаются в случаях ликвидации аварии, стихийных бедствий и других неотложных работ, направленных на обеспечение личной и общественной безопасности людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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