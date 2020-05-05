2020-05-05T13:51:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Рост заболевших коронавирусом в Башкирии региональный минздрав объяснил «недостаточными мерами самоизоляции»

На сегодняшний день в республике насчитывается уже 1136 зараженных COVID-19
Яна БАЗЕКИНА
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Многие люди игнорируют самоизоляцию - встречаются, общаются и не носят защитные маскиМногие люди игнорируют самоизоляцию - встречаются, общаются и не носят защитные маскиФото: Евгения ГУСЕВА
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В Башкирии, несмотря на введенный строгий режим самоизоляции и масочный режим, продолжается прирост заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в республике зарегистрировано 34 новых случая заражения, а общее число инфицированных достигло 1136 человек. В министерстве здравоохранения республики объяснили это «недостаточными мерами самоизоляции».

- Мы выходим в магазин в масках и перчатках, при этом не стремимся изолироваться дома, продолжаем с кем-то встречаться, - заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова.

Также на брифинге отметили, что если раньше источником заражения, в основном, были те, кто вернулся из-за границы, то сейчас очаги заражения коронавирусом будут возникать на местах работы. Чтобы не обрушить экономику, многие предприятия в Башкирии возобновляют свою работу, но одновременно это повышает риск инфицирования среди рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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