Рост заболевших коронавирусом в Башкирии региональный минздрав объяснил «недостаточными мерами самоизоляции»

5 Май 2020 2020-05-05T13:51:15+03:00

На сегодняшний день в республике насчитывается уже 1136 зараженных COVID-19

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В Башкирии, несмотря на введенный строгий режим самоизоляции и масочный режим, продолжается прирост заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в республике зарегистрировано 34 новых случая заражения, а общее число инфицированных достигло 1136 человек. В министерстве здравоохранения республики объяснили это «недостаточными мерами самоизоляции».

- Мы выходим в магазин в масках и перчатках, при этом не стремимся изолироваться дома, продолжаем с кем-то встречаться, - заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова.

Также на брифинге отметили, что если раньше источником заражения, в основном, были те, кто вернулся из-за границы, то сейчас очаги заражения коронавирусом будут возникать на местах работы. Чтобы не обрушить экономику, многие предприятия в Башкирии возобновляют свою работу, но одновременно это повышает риск инфицирования среди рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU