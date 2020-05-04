«Врачи болеют и работают»: в одной из больниц Башкирии умерла медсестра

4 Май 2020 2020-05-04T14:46:37+03:00

В Минздраве уверили, что на работу допускаются только здоровые медики без признаков ОРВИ

В минздраве прокомментировали, что ее смерть не связана с коронавирусом

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30 апреля житель Башкирии на странице у Радия Хабирова во «Вконтакте» сообщил о смерти медсестры в Давлекановской ЦРБ, инфекционное отделение которой было закрыто на карантин из-за коронавируса.

- Врачи болеют и работают, а сегодня одна из медсестер умерла. У всех признаки ОРВИ, главврач отмалчивается. Там инфекционное отделение закрыто было, у многих анализы на коронавирус, сказали, потеряли... Жители в панике. Мы боимся идти в больницу или при необходимости вызвать скорую! Боимся, что могут быть зараженные врачи и принесут по домам этот вирус! Помогите! От жителей города и района все скрывают. Сами медсестры по углам шепчутся чтоб не ходили в больницу, - написал местный житель.

Смерть медсестры в минздраве Башкирии подтвердили. Однако в ведомстве отметили, что она никак не связана с коронавирусом.

- Информация о смерти сотрудницы по причине заболевания СOVID-19 и утери анализов не подтверждается, - ответил руководитель пресс-службы регионального минздрава Софья Алешина.

Также известно, что в больнице проводятся все противоэпидемические мероприятия в соответствии с приказами Минздрава РБ в полном объеме. Закрытие инфекционного отделения также подтвердилось. Его открыли после того, как у медиков пришли отрицательные анализы на коронавирус.

- Сотрудники с признаками ОРВИ к работе не допускаются до полного выздоровления. Также мазки берут у больных пневмонией, тяжелыми формами ОРВИ, у пациентов, проходивших лечение в РКБ им. Куватова. Всего взят 391 анализ, данная работа продолжается. При получении положительных и сомнительных результатов проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия под контролем Роспотребнадзора. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме круглосуточно, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU