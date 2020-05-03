Житель Уфы бросился в горящий дом и спас восьмилетнюю девочку

3 Май 2020 2020-05-03T10:04:33+03:00

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В минувшую субботу, 2 мая, в Уфе на улице Выгонная загорелся частный дом. На место пожара незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и другие экстренные службы. Как выяснилось позднее, еще до приезда пожарных в горящий дом бросился 25-летний молодой человек – он разбил окно и вынес из горящего здания восьмилетнюю девочку.

Вскоре на пожар сбежались и другие соседи. Несколько мужчин сообща пробрались в объятый пламенем дом и вывели оттуда пожилую женщину.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, по прибытии пожарных расчетов стало ясно, что горит одноэтажный бревенчатый жилой дом с пристроем из шлакоблока. В тушении пожара принимали участие 25 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России – 13 человек и 11 единиц техники, пояснили в экстренном ведомстве.

К счастью, благодаря бдительности и настоящему героизму соседей обошлось без жертв. Теперь в МЧС по Башкирии хотят наградить парня, который рискуя собственной жизнью спас девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU