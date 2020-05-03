Жители Башкирии отдохнут три дня подряд в конце мая

3 Май 2020 2020-05-03T08:01:21+03:00

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В этом году религиозный праздник всех мусульман Ураза-байрам приходится на 24 мая. Этот день ознаменует завершение священного месяца Рамадан, который почитают все исповедующие ислам. Поскольку праздник приходится на воскресенье, то следующий понедельник, 25 мая, объявлен нерабочим днем.

О том, что 25 мая будет нерабочим днем в Башкирии было известно еще в прошлом году – при составлении производственного календаря на 2020 года об этом сообщали в министерстве семьи и труда республики.

Всего в этом году жители Башкирии с учетом религиозных праздников будут отдыхать 120 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU