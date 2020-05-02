«Отпустили бы ее!»: в Уфе пятеро полицейских силой задержали пожилую женщину

2 Май 2020 2020-05-02T19:49:22+03:00

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В Уфе пятеро полицейских задержали пожилую женщину. Момент задержания очевидцы засняли на видео, которое позже выложили в соцсетях. На кадрах видно, как несколько сотрудников полиции насильно пытаются завести женщину в мобильный пост полиции. Все происходит среди бела дня возле остановки "Горсовет". Горожанка всячески сопротивляется, но в итоге ее заносят туда буквально на руках.

- Отпустили бы ее, шла бы она себе домой, никого не напрягала, - возмущается женщина, снимающая происходящее на видео.

Кончается запись на том, что задержанную сажают в полицейскую машину, причем тоже с применением силы. В чем горожанка провинилась из видеозаписи не ясно, но "КП-Уфа" удалось получить комментарий по этому инциденту в МВД Башкирии.

- При патрулировании улиц экипажем ППС была замечена женщина, которая находилась неподалеку от остановки "Горсовет". В отношении гражданки после установления ее личности был составлен протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ [Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности - прим.ред.]. Женщина была отпущена, материалы будут направлены в суд, - заявили в полиции

В Уфе задержали женщину на проспекте Октября // 02.05.

ИСТОЧНИК KP.RU