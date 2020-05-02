2020-05-02T18:21:15+03:00
Общество

В Башкирии заработала еще одна лаборатория для тестирования на COVID-19

Она стала 11-й по счету
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: instagram/zabelin.mvФото: instagram/zabelin.mv
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2 мая в Башкирии начала работу новая лаборатория для тестирования на коронавирус. Об этом сообщил в соцсетях глава регионального Минздрава Максим Забелин. Эта лаборатория стала 11-й в регионе, она будет обслуживать медицинские учреждения Зауралья.

"Май начинается с хороших новостей. Сегодня на базе Белорецкой ЦРКБ начала работать ещё одна Лаборатория Минздрава Республики, использующая метод ПЦР для диагностики", - написал Забелин.

Главный врач республики выразил надежду, что увеличение объемов диагностики поможет предотвратить распространение вируса в регионе, а также поблагодарил всех тех, кто соблюдает самоизоляцию, и своих коллег - медперсонал всех уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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