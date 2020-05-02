В Башкирии заработала еще одна лаборатория для тестирования на COVID-19
2 мая в Башкирии начала работу новая лаборатория для тестирования на коронавирус. Об этом сообщил в соцсетях глава регионального Минздрава Максим Забелин. Эта лаборатория стала 11-й в регионе, она будет обслуживать медицинские учреждения Зауралья.
"Май начинается с хороших новостей. Сегодня на базе Белорецкой ЦРКБ начала работать ещё одна Лаборатория Минздрава Республики, использующая метод ПЦР для диагностики", - написал Забелин.
Главный врач республики выразил надежду, что увеличение объемов диагностики поможет предотвратить распространение вируса в регионе, а также поблагодарил всех тех, кто соблюдает самоизоляцию, и своих коллег - медперсонал всех уровней.
ИСТОЧНИК KP.RU