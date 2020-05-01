2020-05-01T18:19:03+03:00
Общество

В Башкирии за одну неделю число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 85%

За семь дней ковид подхватили почти столько же человек, сколько за весь предыдущий период
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За последние семь дней в Башкирии наблюдается стремительный рост заболевших коронавирусомЗа последние семь дней в Башкирии наблюдается стремительный рост заболевших коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии за недельный период с 24 апреля по 1 мая число заболевших ковидом выросло на 85%. Аналитику динамики распространения инфекции провели эксперты информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно статистическим данным, за указанный семидневный промежуток коронавирус в республике подхватили почти столько же человек, сколько за весь предыдущий период – 455 (к 24 апреля) против 388 (с 24 апреля по 1 мая).

Динамика распространения коронавируса

Динамика распространения коронавируса

По взрывному росту заболевших Башкирия вместе с Кировской областью делит седьмое место в Приволжском федеральном округе. Наибольший прирост наблюдается в Самарской области (112%, или 185 против 207). В Нижегородской области – самое большое число заболевших среди регионов ПФО: 2123 человека (прирост за неделю – 94%, или 1096 против 1027).

Напомним, на данный момент в Башкирии официально подтверждено 843 случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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