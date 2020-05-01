2020-05-01T14:53:29+03:00
Происшествия

Житель Башкирии ударом ножа в шею убил своего приятеля

Жестокое преступление произошло в Илишевском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Убийцу задержали практически сразуУбийцу задержали практически сразуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Илишевском районе Башкирии произошло убийство – мужчина скончался от удара ножом в шею. Подробности жестокой расправы рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Инцидент случился поздней ночью 28 апреля в одном из частных домов села Нижнеяркеево, где проходило застолье – спиртное распивали двое мужчин. В какой-то момент между ними возникла ссора, которая и привела к поножовщине. 32-летний сельчанин в приступе гнева схватил со стола холодное оружие и ударил им в шею своего 47-летнего приятеля. Тот от полученных повреждений скончался на месте.

Позже судмедэксперт установил, что одного удара хватило, чтобы повредить погибшему вены, сонную артерию, щитовидный хрящ и срезать верхнюю треть трахеи.

Подозреваемого сразу после убийства задержали полицейские. Следком завел на него уголовное дело и оставил под стражей. Известно, что ранее мужчина был судим лишь однажды – за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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