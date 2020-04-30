В правительстве Башкирии рассказали, когда начнут работать детские лагеря

30 Апр 2020 2020-04-30T13:13:11+03:00

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Из-за эпидемии коронавируса и введенного режима самоизоляции с 28 марта по 1 июня временно приостановлена работа детских лагерей и оздоровительных санаториев – там пока пришлось отложить ремонтные работы и отменить продажу путевок.

- В настоящее время ведется формирование реестра организаций отдыха и оздоровления детей. На сегодняшний день туда входят 2081 лагерь из 2630 запланированных к работе. В реестр не успели войти 549 лагерь, им необходимо получить санитарно-эпидемиологические заключения, - рассказал во время очередного оперативного совещания заместитель премьер-министра правительства республики Фанур Ягафаров.

Чтобы летом дети все же не остались без отдыха, планируется что лагеря откроют свои двери 13 июля. Они будут работать в две смены по 21 дней, либо в три смены по 14 дней. Если ситуация с коронавирусом ухудшится или напротив – улучшится быстрее, чем ожидалось, дата открытия будет пересмотрена.

Также в правительстве республики ответили на вопрос, интересующий многих родителей – как вернуть деньги за уже купленные заранее путевки: в этом случае деньги действительно можно вернуть или выбрать другую смену.

ИСТОЧНИК KP.RU